Российские операторы платного ТВ снова выступили против утверждения единого поставщика телеканалов в интернете. Телекомщики требуют приостановить рассмотрение соответствующего законопроекта и разрешить им использовать для трансляции каналов собственные плееры, пишет Коммерсантъ.

Сообщается, что законопроект об утверждении единого в России представителя телеканалов первого и второго мультиплексов ужен прошел первое чтение. Однако операторы направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информполитике Александру Хинштейну письма с просьбой приостановить процесс рассмотрения документа.

В частности, телекомщики (под документами подписались представители «Триколора», «МТС Медиа», «Вымпелкома», Ассоциации кабельного ТВ России и Ассоциации интернет-видео) требуют внести в законопроект правки, которые разрешили бы им использовать для трансляции собственные плееры. Операторы настаивают на том, что решение Госдумы может повлечь за собой снижение интернет-аудитории каналов, поскольку использование единого ПО явно повлечет за собой сокращение трансляций телеканалов в сети.

«Они предполагают сохранение для операторов возможности распространять каналы в собственных плеерах по согласованию с вещателем, а также выведение сервисов IPTV (доставка видеосигнала через интернет) из-под действия законопроекта», — пишет ресурс.

Отмечается, что письма представители Госдумы уже получили, но совсем недавно. Поэтому пока говорить о каких-либо решениях не приходится.

Напомним, в марте прошлого года «Национальная Медиа Группа» предложила утвердить единого оператора для распространения в интернете крупнейших российских телеканалов. Позже, в июле, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли соответствующий законопроект в парламент.

Единственным реальным претендентом выступает компания «Витрина ТВ», утвержденная крупнейшими телехолдингами страны, включая НМГ, «СТС медиа», «Первый канал» и ВГТРК.

Еще в сентябре операторы российского телевидения выступили против утверждения единого представителя федеральных телеканалов в сети. Они считают, что такой подход только ограничит доступ россиян к крупнейшим каналам.

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