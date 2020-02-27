Глава «Укртелекома» Юрий Курмаз признался, что компания пока не может конкурировать с другими провайдерами в области предоставления услуги интернета по технологии VDSL. Причина — в постоянных покушениях на кабели, передает Internet.ua.

Как известно, за прошлый год «Укртелеком» проложил почти 4 тысячи километров оптики и подключил к оптическому интернету 280 населенных пунктов. Но сеть по-прежнему практически не развивается в больших городах. К тому же, технология ADSL дает гораздо более низкую скорость доступа — до 24 Мбит/с, что так или иначе влияет на отток абонентов.

Отмечается, что несколько лет назад провайдер заменил старые автоматические телефонные станции современными распределительными шкафами. Теперь сеть строится по технологии FTTC, в которой каналом, соединяющим клиентское оборудование с узлом доступа провайдера, выступает волоконно-оптический кабель. Однако в данной ситуации это особо не помогло.

“VDSL не спасла Укртелеком, поскольку воруются и распределительные медные кабеля для конечного доступа к потребителям.С данной технологией мы не сможем конкурировать с 5 тысячами интернет-сервис-провайдеров, среди которых почти тысяча активных игроков”, — отметил Юрий Курмаз.

В то же время прокладывать оптические кабеля в дома, где уже имеются другие операторы, «Укртелеком» не хочет, поскольку это затребует значительных финансовых вложений. В компании уверены, что инвестировать нужно туда, где еще нет оптических сетей.

К тому же, Юрий Курмаз уверен, что бороться с более мелкими провайдерами нет никакого смысла. По его мнению, такие компании со временем либо сами уйдут с рынка, либо примкнут к «Укртелекому».

Напомним, недавно в столичном Гидропарке была пресечена очередная попытка кражи укртелекомовского оборудования. Трое злоумышленников пыталась украсть полтора десятка кабелей «Укртелекома» с помощью трактора.

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