Самый популярный русскоязычный телеканал в Латвии оказался под угрозой закрытия. Сотрудники «Первого Балтийского канала», который входит в Baltic Media Alliance (ВМА), массово получают уведомления об увольнении, пишет TVnews.by.

Согласно данным, были также арестованы счета ВМА, а на владельца компании завели уголовное дело.

Известно, что канал подозревают в связи с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком. Последний был включен в список лиц, на которых Европейский совет наложил санкции из-за его влияния на нарушение территориальной целостности Украины.

По словам исполняющего обязанности мэра Риги Олега Бурова, «Первый Балтийский» является самым популярным русскоязычным каналом в Латвии на сегодня. Поэтому его закрытие лишает «русских фактически последнего канала».

«Факт в том, что нет альтернативы и другого канала на сегодняшний момент. Кто и когда его создаст, непонятно. «Первый Балтийский канал», если мы говорим о русскоговорящих зрителях, считается самым популярным», – подчеркнул Буров.

Как анонимно сообщила одна из сотрудниц «Первого Балтийского», команда телеканала будет работать в штатном режиме до 20 марта. В то же время, сотрудники надеются на благополучное разрешение ситуации.

Напомним, в начале месяца сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели обыски в здании Baltic Media Alliance Ltd.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.