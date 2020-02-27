Украинское правительство на вчерашнем заседании, 26 февраля, приняло решение о снятии запрета на космическую деятельность для частных предприятий. Информация об этом опубликована на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным, теперь частные компании, желающие вести космическую деятельность, должны будут подать центральному органу исполнительной власти, который осуществляет реализацию государственной политики в соответствующей сфере, декларацию о хозяйственной деятельности.

Из принятого правительством решения следует, что частные предприятия в рамках космической деятельности могут проводить испытания и запуски ракет-носителей и космических аппаратов, а также управлять ними в космосе и возвращать на Землю.

Как сообщила заместитель главы Минэкономики Светлана Панаиотиди, решение правительства благотворно повлияет на космическую отрасль, в частности, поможет увеличить объем инвестиций в эту сферу уже в первом квартале текущего года.

«Снятие запрета на ведение космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и посодействует развитию высокотехнологической промышленности», — сказала она.

Напомним, законопроект об отмене запрета на космическую деятельность для частных компаний в Верховную Раду подали депутаты «Слуги народа» осенью прошлого года.

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