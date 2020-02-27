Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei. Компания направила соответствующее прошение правительству США, надеясь таким образом восстановить лицензирование своих мобильных сервисов китайского техногиганта, передает ITC.

Как известно, в мае прошлого года президент США Дональд Трамп выдал указ о запрете использования оборудования Huawei, в связи с опасениями шпионажа со стороны Китая и угрозы национальным интересам Америки. Для китайской компании это предзнаменовало закрытие доступа к технологиям и разработкам американских компаний.

Из всех технокомпаний США только Microsoft имеет эксклюзивное разрешение на сотрудничество с Huawei. Теперь об аналогичном исключении из общего запрета просит и Google. Китайской компании это даст возможность использовать в своих смартфонах приложения и сервисы Google, вроде Play Store, YouTube или Gmail.

Как передает Ferra, к такому решению Google, вероятно, подтолкнул страх конкуренции. Компания намерена восстановить сотрудничество с Huawei, поскольку в таком случае китайский производитель, скорее всего, перестанет заниматься столь интенсивной разработкой и популяризацией собственной мобильной Harmony OS и магазина приложений AppGallery.

Напомним, в конце прошлого года Huawei показал, что больше не нуждается в технологиях США, создав 5G-смартфон абсолютно без американских комплектующих.

В то же время директор компании по информационной безопасности Джон Саффолк сообщил, что производитель уже полностью независим во всех 5G-разработках, но охотно бы восстановил использование комплектующих из Америки.

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