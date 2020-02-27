Медиасервис MEGOGO и маркетинговое Fedoriv Agency объявили о начале сотрудничества. Fedoriv Agency планирует проанализировать рыночные тренды, изучить деятельность компании и ее потребителя и представить новую маркетинговую стратегию MEGOGO.

MEGOGO уже более 8 лет работает в Украине, на территории Восточной Европы и странах СНГ. За это время компания выросла с украинского онлайн-кинотеатра в развлекательный медиасервис для всей семьи. MEGOGO впервые привлекает к работе маркетинговое агентство.

«Мы прошли достаточно долгий путь, в результате которого стали лидерами рынка. Наши результаты – это, прежде всего, следствие деятельности сильной команды. И сейчас для нас пришло время масштабировать усилия и использовать рычаг. Поэтому мы приняли решение привлечь Fedoriv Agency. Усилия двух сильных команд смогут сформировать новое представление о бренде, заговорить с потребителем другим, еще более понятным, языком и создать такую коммуникацию, которая не будет оставлять равнодушных», – рассказывает Владимир Боровик, основатель и CEO MEGOGO.

«О MEGOGO знают на рынке, но не представляют их реальный масштаб. Компании удалось развить уникальную модель монетизации и быстро вырасти на рынке, где уровень пиратства достигал 100%. MEGOGO стремительно движется к построению собственной экосистемы, которая удовлетворит потребности в контенте у широкой аудитории. Уверены, что наш опыт ускорит рост бренда и бизнеса на различных международных рынках», – говорит Андрей Федоров, основатель и CEO FEDORIV GROUP.

Уже в ближайшее время компании представят новое видение, о деталях которого скоро сообщат.

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