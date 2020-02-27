Видеосервис Xumo станет частью Comcast. Крупнейшая американская телекоммуникационная корпорация сообщила о покупке потоковой платформы, пишет The Verge.

Согласно данным, финансовая сторона вопроса не освещается. Известно только, что в составе Comcast Xumo продолжит работать как независимая компания.

«Талантливая команда в Xumo создала успешный, растущий и лучший в своем классе набор потоковых возможностей. Мы рады, что эта команда присоединилась к Comcast, и с нетерпением ждем возможности поддержать их, поскольку они продолжают вводить новшества и развивать свои предложения », — говорится в заявлении Comcast.

Отмечается, что Xumo является потоковой службой, поставляющей бесплатный контент с рекламой. Компания была основана в Ирвайне, штат Калифорния, в 2011 году. Является совместным предприятием материнской компании Myspace Viant Technology и Panasonic.

Неизвестно, зачем такому телеком-гиганту как Comcast понадобился столь скромный сервис. Предположительно, дело в том, что сейчас в условиях жесткой конкуренции между стриминговыми сервисами, крупные игроки поглощают небольшие компании, вроде Xumo, чтобы раскрутить свои развлекательные предложения и охватить как можно больше баз.

Напомним, на днях стало известно, что NBCUniversal (дочка Comcast) хочет выкупить компанию Vudu у ее нынешнего владельца — Walmart. Вероятно, сделка поможет NBCUniversal укрепить позиции после запуска собственной платформы Peacock.

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