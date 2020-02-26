В Германии обнаружили новую и весьма опасную уязвимость сетей LTE. Специалисты Рурского университета пришли к выводу, что обнаруженная брешь позволяет злоумышленникам выдавать себя за пользователей, и представляет угрозу для большинства современных устройств, передает ресурс #Буквы.

Согласно данным, обнаруженная прореха в протоколе безопасности 4G позволяет злоумышленникам имитировать в сети оператора другого пользователя. Таким образом взломщики могут, например, получать доступ к платным подпискам.

“Злоумышленник может выдать себя за жертву или сеть на уровне IP, что означает, что можно отправлять и получать IP-пакеты с украденной идентификацией. Однако злоумышленник не может получить доступ к вашей личной почтовой учетной записи или мессенджерам, совершить телефонные звонки или нарушить шифрование TLS”, — говорят специалисты.

Отмечается, что опасности такого взлома могут быть подвержены практически все устройства, поддерживающие беспроводную связь 4G. Однако вероятность массовых атак очень низка, поскольку подобные операции требуют основательной подготовки со стороны злоумышленника, а также непосредственного его нахождения неподалеку от жертвы.

Тем не менее, эксперты из Рурского университета весьма обеспокоены обнаруженной уязвимостью. Они планируют привлечь внимание общественности к этой проблеме, выступив с докладом на Симпозиуме NDSS 2020 в Калифорнии.

Напомним, ранее эксперты университетов Пердью и Айовы обнаружили 11 уязвимостей в протоколе безопасности 5G. По данным специалистов, с их помощью злоумышленники могут отслеживать местоположение владельца смартфона с поддержкой технологии пятого поколения.

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