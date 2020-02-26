«Укртелеком» подвел итоги относительно своего развития в 2019 году. В частности, провайдер значительно расширил оптическую инфраструктуру и увеличил доходы от предоставления услуг интернета, сообщает пресс-центр компании.

Согласно данным, за прошедший год «Укртелеком» проложил порядка 4 тысяч километров волоконно-оптического кабеля. Таким образом к оптике было подключено 280 населенных пунктов.

В частности, речь идет о 550 медицинских и учебных заведениях, более 150 объединенных территориальных общинах и почти 400 бизнес-объектах. Что касается интернета от «Укртелеком» в целом, к концу прошедшего года его сеть охватывала почти 2,5 тысячи городов и сел в стране.

В связи с этим за год провайдеру удалось увеличить доходы от предоставления интрнет-услуг. В 2019 году они выросли на 6,2% и составили почти 2 миллиарда гривен, в то время как совокупный доход «Укртелекома» по всем услугам достиг 5,3 миллиарда гривен.

Напомним, ранее «Укртелеком» поднял цены на услуги фиксированной телефонии. За самый дешевый тариф теперь нужно платить 71,65 грн/мес вместо 65,14 грн/мес, которые были предусмотрены раньше.

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