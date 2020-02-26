В начале 2020 года многие каналы топовых медиа-групп исчезли с экранов телевизоров тысяч пользователей бесплатного спутникового ТВ. Причина – производители мультимедийного контента стремятся к его монетизации, а также хотят защититься от уловок пиратов. К тому же, использование спутниковых тарелок в Украине противоречит европейскому законодательству и нарушает авторские права заграничных контентмейкеров.

Значит ли это, что украинцы, которые ранее смотрели ТВ через спутник, больше ни под каким предлогом не смогут наслаждаться просмотром любимых каналов? Разумеется, нет.

Что делать, чтобы продолжать смотреть украинские каналы по телевизору

К каким мерам следует прибегнуть, чтобы получить доступ к спутниковым каналам, которые приняли решение об отказе от бесплатного вещания?

Приставка Т2 + эфирная антенна

Решение подходит для пользователей, которые смотрят небольшое количество телевизионных каналов. Покупка цифровой приставки и установка специальной эфирной антенны позволит получить доступ к контенту, транслируемому 32 цифровыми эфирными телеканалами.

Приобретение дополнительного оборудования в данном случае – один из самых доступных методов решения проблемы. Стоимость приставки стартует от 300 гривен, а цена эфирной антенны зависит от ее разновидности и технических характеристик.

Кабельное или интернет-ТВ

Вариант понравится пользователям, которые не желают тратить время на поиски ресивера, приставки или антенны.

Чтобы снова смотреть телевизор в привычном режиме, достаточно стать абонентом кабельного телевидения или воспользоваться услугами одного из популярных интернет-провайдеров ТВ.

К «кабелю» можно подключить практически любой девайс: например, телевизор Sony Full HD или QLED-устройство от Samsung.

Платное спутниковое ТВ

Даже несмотря на блокировку бесплатного спутникового сигнала, пользователи могут продолжать использовать спутниковую тарелку. Чтобы делать это на законных основаниях, необходимо:

приобрести и подключить к телевизору специальный ресивер (обязательно обозначенный маркировкой «УТБ»);

оформить подписку на одного из официальных дистрибьюторов спутникового ТВ в стране;

регулярно оплачивать услуги дистрибьютора.

Базовую стоимость услуг спутникового ТВ можно узнать на сайтах операторов. Там же доступна и подробная информация обо всех существующих тарифах.

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