Последние несколько лет были не очень удачными для компаний, производящих космические аппараты. В частности, в 2017 и 2018 году было сделано лишь 14 заказов на производство геостационарных спутников. Однако в 2019 году ситуация начала немного улучшаться: как сообщает отраслевое издание Space News, в прошлом году было сделано 15 заказов на изготовление геостационарных космических аппаратов.

Впрочем, эта цифра всё же меньше той, которая была отмечена ещё несколько лет, когда ежегодно заказывали по 20 спутников. Ещё одним доказательством того, что для индустрии настали тяжёлые времена, стало то, что компания Lockheed Martin потеряла примерно 410 миллионов долларов в процессе производства трёх своих последних спутников.

Лидером по количеству полученных заказов на производство спутников в прошлом году стала компания Airbus Defence & Space, которая приняла заказы на изготовление шести крупных коммерческих спутников. Три из них заказала компания Inmarsat, один – малазийская компания Measat, а ещё два, которые будут произведены совместно с Thales Alenia Space, – компания Hisdesat из Мадрида.

Есть и несколько заказов, которые были отложены до 2020 года. В частности, возможный заказ от компании Intelsat на производство спутника, который заменит собой аварийный аппарат I-29e. В компании Thales Alenia рассчитывали на заказ на производство спутника для Непала, однако, по данным издания, этот заказ был пока отложен.

В текущем году, согласно прогнозам оптимистов, можно ожидать около 20 заказов на производство спутников, однако большинство экспертов будет радо видеть 12-15 заказов, что уже станет хорошей новостью для сектора производства.

Хорошим дополнением могли бы стать планы Альянса С-диапазона (CBA), который, возможно, прекращает существование, где шла речь о восьми спутниках, необходимых для замены и дополнения группировки согласно обязательствам перед FCC. Однако, даже в случае смерти CBA, весьма вероятно, что компаниям Intelsat и SES потребуется заказать около четырёх спутников каждой. Это будет очень хорошей новостью, которая порадует таких американских производителей, как Boeing, Northrop Grumman и Maxar (бывшая компания Space Systems/Loral).

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