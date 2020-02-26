У Netflix появилась новая функция. Видеосервис составляет для своих зрителей топ-10 самых популярных своих проектов, передает 112.ua.

Согласно данным, рейтинг ориентирован на каждую страну отдельно, то есть показывает разные рейтинги самых просматриваемых фильмов и сериалов для пользователей разных регионов. Обновляется такой топ-10 ежедневно.

Кроме того, каждый проект, попавший рейтинг, можно будет легко идентифицировать в общем потоке: на постере справа у таких шоу появится пометка «Топ-10».

Отмечается, что эта функция уже была успешно протестирована в Великобритании и Мексике. Сейчас же Netflix внедряет ее в США и других странах мира.

Напомним, в январе все рекорды по просмотрам среди проектов Netflix бил сериал «Ведьмак» — за первые 4 недели его посмотрели свыше 76 млн подписчиков сервиса.

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