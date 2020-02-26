Министерство цифровой трансформацити Украины подписало со шведской компанией Ericsson меморандум о сотрудничестве. Производитель оборудования поможет украинским властям в развертывании сетей 5G, используя опыт прогрессивных стран, сообщает ITC.

Согласно данным, стороны будут заниматься совместной работай в области развития инфрастуктуры интернета, включая проводной и мобильный. В особенности это касается расширения покрытия 4G и внедрения связи нового поколения — 5G.

В связи с этим будет создана специальная группа из представителей Минцифры, а также местных и иностранных специалистов Ericsson. Сотрудники шведской компании помогут украинской стороне в технических вопросах развития мобильного и фиксированного интернета, а также окажут информационную поддержку касательно эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики.

Напомним, прошлой осенью Ericsson и украинский мобильный оператор lifecell получили разрешение на совместное тестирование 5G в Украине. Испытания начались в декабре, завершатся в мае.

Кроме того, в декабря Украинский государственный центр радиочастот сообщал, что работы по высвобождению частотного спектра в диапазоне 700 МГц, определенного как приоритетный для запуска сетей 5G, проходят в плановом порядке. Также УГЦР готовит документы для урегулирования технических и регламентных вопросов касательно будущего запуска технологии.

По последним данным, запуск коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения в Украине может состояться уже в 2022 году. Однако эксперты Ассоциации GSMA не рассчитывают на появление 5G в Украине ранее 2025 года. Они уверены, что Украина запустит связь нового поколения последней среди стран СНГ.

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