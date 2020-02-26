Вопреки прогнозам, китайский рынок смартфонов продемонстрировал значительный рост в текущем году. За один только январь 2020 года объем поставок устройств с поддержкой 5G в Китае достиг 5,47 млн единиц, пишет Синьхуа.

В общей сложности, за прошлый месяц в Китай было поставлено 20,81 млн смартфонов, 88% из которых — телефоны китайского производства. Более того, из всех новых моделей смартфонов за указанный период 97,1 составили как раз модели местных брендов.

Хотя, еще совсем недавно аналитическая компания Canalys прогнозировала рынку смартфонов в Китае падение едва ли не вдвое. Причиной такого спада по мнению аналитиков должна была стать вспышка коронавируса, а значит — массовое закрытие розничных магазинов продажи и даже целых производств.

Однако под конец прошлого года китайский рынок 5G-смартфонов демонстрировал неплохие темпы роста. По данным IDC, еще на этапе подготовки к запуску стандарта пятого поколения в КНР было поставлено порядка полумиллиона смартфонов с поддержкой этой сети.

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