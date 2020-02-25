Vodafone Украина сообщил об успешном тестировании связи 4G в киевском метро. Уже в ближайшие дни доступ к сети четвертого поколения начнет постепенно появляться на некоторых станциях столичной поземки, сообщает пресс-служба оператора.

Сообщается, что работы в метрополитене выполнены программным методом, путём апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800.

«На протяжении всей прошлой недели, в режиме 24/7, команда специалистов «Vodafone Украина» совместно с подрядчиком работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева. Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приему интернет трафика наших абонентов», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Vodafone, как и другие операторы, пока что ждет принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева. В частности, это касается инфраструктуры КП «Киевский Метрополитен», решение по которому будет принято 12 марта.

«В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться», — отмечает заместитель гендиректора Vodafone Украина Андрей Большаков.

Напомним, еще недавно строительство 4G в киевском метрополитене было под угрозой срыва. Операторы связи сетовали на столичные власти за то, что те не торопятся озвучить тарифы на использование коммунальной инфраструктуры.

Однако в середине текущего месяца на собрании в Киевской городской государственной администрации было заявлено, что сети четвертого поколения в подземке начнут запускать уже весной. В первую очередь они появятся на станциях Академгородок, Житомирская, Святошин, Сырец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь. На остальных станциях 4G стоит ждать не раньше 2021 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.