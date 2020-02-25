Американский сотовый оператор US Cellular подписал соглашение о сотрудничестве с Samsung. На основе оборудования южнокорейской компании пятый по величине оператор США намерен разворачивать сети 5G, передает iXBT.com.

Согласно данным, на сегодня US Cellular предоставляет услуги 4G, но уже в скором времени планирует запустить сеть 5G для подключения внутри и снаружи помещений.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Samsung по предоставлению возможностей технологий 4G LTE и 5G нашим клиентам, расширяя возможности потребителей и бизнес-приложений», — отметил исполнительный вице-президент и технический директор US Cellular Майк Иризарри.

Напомним, к концу прошлого года другой американский оператор AT&T подключил к 5G 10 городов в США. Еще шесть городов компания планирует обеспечить сетью пятого поколения в текущем году.

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