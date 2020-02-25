Американские мобильные операторы T-Mobile US и Sprint пересмотрели условия своего слияния. Компании изменили соотношение долей владения в связи с изменением цен акций обоих, передает Коммерсантъ.

Согласно данным, речь идет о долях SoftBank (владеет 80% Sprint) и Deutsche Telekom (владеет T-Mobile US). Если ранее было установлено, что за одну акцию T-Mobile US SoftBank отдает 9,75 акции Sprint, то сейчас соотношение составило уже 1:11.

Таким образом при слиянии двух компаний SoftBank получит долю в 24%, а не 27%, как планировалось ранее. В то же время Deutsche Telekom вместо предполагаемых 42% получит 43%.

К слову, на изменении условий настаивал именно Deutsche Telekom, поскольку с момента последней договоренности (в 2018 году) соотношение цен акций двух компаний изменилось.

Кроме того, соотношений 1:11 применимо только к SoftBank — другие акционеры Sprint останутся на прежних соглашениях. Отмечается, что такое решение было принято, чтоб не затягивать процесс принятия новых условий еще больше.

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