В апреле мир увидит новый стриминговый сервис Quibi. Его запустят экс-топ-менеджер HP Мэг Уитман и кинопродюсер Джеффри Катценберг, возглавлявший ранее Walt Disney Studios, передает Forbes.

Согласно данным, особенностью нового видеосервис станет то, что работать он будет только на смартфонах. В связи с этим его конкурентами будут не Netflix и Disney+, а Instagram и TikTok. Стартап уже привлек $1,4 млрд от инвесторов.

По мнению Джеффри Катценберга, владельцы стриминговых сервисов очень недооценивают любовь зрителя к просмотру видео на смартфоне. Quibi как раз позволит своим подписчикам наслаждаться качественным контент в любой обстановке, будь то очередь в магазине или поездка в общественном транспорте.

Стоит отметить, что видеосервис использует технологию TurnStyle, благодаря которой можно смотреть видео как в горизонтальном, так в вертикальном форматах, с абсолютным заполнением экрана и без механического обрезания картинки.

За первый год Quibi намерен показать 175 авторских шоу и 8500 короткометражек длительность до 10 минут. Стоимость подписки будет начинаться от $4,99 в месяц, версия без рекламы обойдется в $7,99.

Уже сейчас Quibi доступен для предзаказа в App Store и Google Play. Официально сервис будет запущен 6 апреля.

Напомним, в конце прошлого месяца эксперты из Ampere Analysis спрогнозировали, что в 2020 году видеосервисы займут доминирующее положение на рынке услуг платного ТВ.

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