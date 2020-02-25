В Черниговской области сотрудники Киберполиции установили личность создателя и по совместительству администратора нескольких онлайн-кинотеатров, нелегально распространявших контент. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции.

Согласно данным, правоохранителям удалось пресечь деятельность мужчины в возрасте 31 года, который зарабатывал посредством рекламы на своих пиратских сервисах. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного его незаконной деятельностью, составляет порядка 4 миллионов гривен.

Сотрудники Киберполиции провели в жилище нарушителя обыски, в ходе которых была изъята и отправлена на экспертизу техника, причастная к ведению незаконной деятельности. Было открыто уголовное производство, судьба злоумышленника решается. Ему грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, в декабре Киберполиция Николаевской области закрыла три нелегальных онлайн-кинотеатра, которые ежемесячно посещало более 1,5 миллиона пользователей.

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