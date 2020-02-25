NBCUniversal, принадлежащая корпорации Comcast, заявила о намерении выкупить компанию Vudu у ее нынешнего владельца — Walmart. Вероятно, сделка поможет NBCUniversal укрепить позиции после запуска собственной платформы Peacock, передает 3Dnews.

Согласно данным, NBCUniversal запустит Peacock уже через несколько месяцев. Vudu нужна ей для укрепления собственных сил при конкуренции с крупными стриминговыми сервисами вроде Netflix.

В случае успеха сделки Vudu дополнит Peacock, а её онлайн-сервис по прокату фильмов поддержит аналогичную компанию Fandango, принадлежащую NBCUniversal. К слову, о возможной продаже платформы Walmart говорил еще несколько месяцев назад.

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