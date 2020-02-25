Компания Nanoco Technologies подала иск против компании Samsung, обвинив последнюю в нарушении своих патентных прав. Иск был подан в Восточный окружной суд Техаса. Интересы компании Nanoco в суде представляет агентство Ward, Smith & Hill.

Судебный иск касается следующих патентов США No: 7588828 («патент 828»); 7803323 («патент 423»); 7867557 («патент 557»); 8524365 («патент 365»); и 9680068 («патент 068»). Компания Nanoco разработала технологию нано-частиц и квантовых точек.

Квантовые точки, созданные с использованием патентованных инновационных решений от компании Nanoco, улучшили визуальные свойства бытовых дисплеев, сделав рентабельным и коммерчески выгодным их массовый синтез и внедрение. Соответственно, квантовые точки, созданные с использованием патентованных инновационных решений от Nanoco, стали базовым компонентами многих моделей светодиодных телевизоров премиум-класса.

Технологии, описанные в патентах, «главным образом, имеют отношение к квантовым точкам без тяжёлых металлов, синтезу квантовых точек и использованию пленочных смол с квантовыми точками в электронных дисплеях».

В компании Nanoco указывают на то, что многие компании купили лицензии на использование её патентованной технологии, либо заключили соглашения о совместной разработке или поставках. Однако компания Samsung не сделала это, нарушив тем самым права Nanoco путём использования данной технологии.

В Nanoco также утверждают, что «в 2010 году компания Samsung сотрудничала с Nanoco, стремясь оценить технологию квантовых точек от Nanoco для использования в излучающем материале ЖК-модулей Samsung… Тогда Nanoco предоставила Samsung образцы своих квантовых точек».

Компания Samsung не лицензировала патентованную технологию Nanoco и не заключала с компанией никаких соглашений. В Nanoco заявляют, что в 2015 году, после того, как она «предоставила Samsung документацию, связанную с технологией, последняя представила свой первый телевизор, созданный с использованием технологии квантовых точек, на выставке Consumer Electronics Show… Samsung начала внедрять технологию без кадмия в дисплеях своих телевизоров, когда в 2017 году представила свой новый брендовый QLED телевизор премиум-класса».

В результате компания Samsung смогла завоевать ведущие позиции на рынке QLED телевизоров, и данный успех, по мнению компании Nanoco, был связан с использованием ею патентованной технологии от Nanoco.

Технология квантовой точки обеспечивает улучшение качества отображения цветов в светодиодных телевизорах. Патенты описывают различные аспекты данной технологии. Например, компания Samsung подозревается в нарушении, по меньшей мере, пунктов 1 и 14 патента ‘828, «незаконно импортировав в Соединенные Штаты или предложив продавать, продавая либо используя в Соединенных Штатах, по крайней мере, QLED телевизоров, содержащих квантовые точки, созданные при помощи процесса, который нарушает независимое требование 14 патента Nanoco 828».

Среди продуктов, произведенных компанией Samsung, и названных истцом такими, которые нарушают его патентные права, упомянуты, например, такие линейки телевизоров (с различной диагональю экрана), как QLED Smart 8K UHD класса Q900, QLED 4K UHD класса Q60R, QLED 4K UHD класса Q70R, QLED 4K HDR класса Q60. Компания Samsung также предположительно нарушила патент 828 путём использования нано-частиц, которые содержат кластеры молекулярных ионов. Квантовые точки Samsung содержат «ядро InP, которое окружено слоем оксида и двумя внешними оболочками на основе цинка». Компания Nanoco привела многочисленные примеры нарушений, допущенных компанией Samsung, основанных на патентных претензиях.

Nanoco добивается признания вины компании Samsung в преднамеренном нарушении своих патентных прав, требует выплаты ей компенсации за нанесённый ущерб и принятия мер, которые бы сделали невозможным дальнейшие нарушения её прав компанией Samsung.

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