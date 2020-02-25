В мае на HBO Max выйдет специальный выпуск известного сериала «Друзья». Кроме того, видеосервис покажет все десять сезонов ситкома, вышедших с 1994 по 2004 год, передает 112.ua.

Точная дата выхода специального выпуска пока не названа. Известно только, что для съемок будет задействована знаменитая студия Warner Bros. в Бербэнке, где были отсняты все предыдущие серии «Друзей».

За обязанности шоураннеров и сценаристов снова возьмутся создатели «Друзей» Марта Кауфман и Дэвид Крэйн.

Ранее HBO сообщала о том, что платформа Max будет запущена в мае 2020 года. Стоимость ее подписки должна составить 15 долларов в месяц, что дороже стоимости подписки на Netflix, Disney, Apple.

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