Аэростаты Loon привлекли внимание весьма крупных представителей технологического сектора. Группа телекоммуникационных, технологических, авиационных и аэрокосмических компаний объявила о создании HAPS Alliance, который займется продвижением воздушных шаров для раздачи интернета, передает 3Dnews.

Согласно данным, изначально HAPS Alliance был инициативой HAPSMobile и Loon. Однако теперь проект решили поддержать такие компании как: AeroVironment, Airbus Defense and Space, Bharti Airtel Limited, China Telecom Corporation, Deutsche Telekom, Ericsson, Intelsat, Nokia Corporation, SoftBank Corp. и Telefónica.

«Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile. Обе системы работают на солнечной энергии», — пишет ресурс.

Напомним, технология, известная как Project Loon, была разработана компанией X – инновационной лабораторией корпорации Alphabet. Воздушные шары Loon призваны дать возможность выхода в онлайн жителям отдалённых сельских районов стран мира.

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