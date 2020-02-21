Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял телеканал TV 1000 East из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине. По данным регулятора, лицензия, по которой канал был адаптирован в нашей стране, утратила актуальность.

Сообщается, что TV 1000 East получил разрешение на показ в Украине в 2008 году. Лицензия на вещание на английском и русском языках была выдана шведским регулятором.

В 2015 году стало известно, что правообладателем телеканала является британская компания Viasat World Limited. Лицензия, выданная ей британским регулятором, предполагает вещание TV 1000 East на территории Эстонии в английской и эстонской версиях.

Теперь же, по словам заместителя главы Нацсовета Ульяны Фещук, лицензия шведского регулятора, исходя из которой канал имел право на вещание в Украине, не является действительной. Кроме того, член Нацсовета Сергей Костинский отметил, что в эфире TV 1000 East были обнаружены программный обозначения, позволяющее идентифицировать его как телеканал, вещающий на территории Российской Федерации. То есть, он не соответствует каналу, адаптированному в 2008 году.

В связи с этим TV 1000 East был исключен из Перечня иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины. Регулятор исполнит решения через месяц после оглашения. За это время телеканал может подать в Нацсовет документы для повторной адаптации.

Напомним, также на последнем заседании члены Нацсовета подвели итоги проверок 17 провайдеров программной услуги и применил соответствующие санкции. По решению регулятора 16 провайдеров получили предупреждение, а один был оштрафован.

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