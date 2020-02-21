Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, дала украинским операторам добро на досрочное внедрение 4G в низких диапазонах — ниже 1ГГц. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Согласно данным, на сегодняшнем заседании НКРСИ приняла решение выдать Киевстар, Vodafone и lifecell лицензии на 4G в низком диапазоне. Разрешения вступят в силу с первого июля и будут действенны от 5 до 20 лет.

Итак, Киевстар получил лицензию на 20 лет на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 и e-GSM на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 888,8−895МГц / 933,8−940 МГц. Vodafone — на 15 лет на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 900−905 МГц / 945−950 МГц. А lifecell — разрешение на 5 лет на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 895−900 МГц / 940−945 МГц.

Таким образом уже сегодня операторам необходимо оплатить лицензии, а на следующей неделе мобильная тройка сможет их получить.

Напомним, в начале месяца Кабинет министров одобрил перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц для обеспечения связью LTE украинских сел. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал повсеместный 4G в Украине через 4 года.

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