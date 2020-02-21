Американцы стремительно отписываются от спутниковых и кабельных телеканалов. За прошедший год количество подписок уменьшилось на 7%, передает Телекритика.

Согласно данным, только за четвертый квартал 2019 года от подписок отказались 1,5 миллиона зрителей, всего же за год спутниковые и кабельные каналы лишились 6 миллионов пользователей. По итогам года, их общая аудитория составила 83 миллиона человек.

В частности, наибольшие потери понесли медиахолдинги AT&T, Dish и Comcast, лишившись 1,16 млн, 194 тыс. и 149 тыс. подписчиков.

Отмечается, что причиной такого оттока является как рост популярности видеосервисов, так и их относительно невысокая стоимость подписки — услуги платного телевидения обходятся зрителям на порядок дешевле.

Напомним, еще в августе исследование агентства Parks Associates показало, что ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на 10%. С тех пор показатели продолжают падать.

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