Киевстар еще больше расширил покрытие 4G в Украине. Оператор подключил к сети LTE еще 754 населенных пункта, сообщает пресс-служба.

Благодаря подключению свыше 750 новых населенных пунктов к сети, доступ к 4G теперь открыт еще для 370 тысяч людей. Всего к связи четвертого поколения от Киевстар на сегодня могут подключиться 75% украинцев.

«Киевстар подключил к сети 4G новые города и села – в частности, Яворов, Бибрка, Куликов (Львовская обл), Просяна, Котовка (Днепропетровская обл), Степногорск (Запорожская обл), Большие Сорочинцы, Засулье (Полтавская обл), Большая Писаревка (Сумская обл), Млиев, Вильшана (Черкасская обл), и др», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что по данным аналитиков международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.

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