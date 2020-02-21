Huawei займется развитием технологии 5G в мире. В ближайшие пять лет компания готова выделить на это 20 миллионов долларов, передает Znaj.ua.

Согласно данным, с таким заявлением выступил исполнительный директор Huawei Дин Юнь на лондонской конференции, посвященной продуктам и решениям. По его словам, разработка 5G в области внедрения, экологии и опыта находится за гранью воображения. И сеть является основой бизнеса 5G.

Отмечается, что на сегодня Huawei заключила 91 коммерческий контракт на строительство сетей 5G с операторами разных стран. Кроме того, компания уже отправила более 600 000 базовых станций пятого поколения.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Huawei займется производством 5G-оборудования для европейского рынка. Для этого китайская компания планирует открыть в Европе несколько производственных центов по изготовлению специальных технических решений.

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