Vodafone запускает новую услугу для пакетного пользования IoT — IoT Monitor. Решение реализовано на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, новая услуга поможет абонентам Vodafone самостоятельно осуществлять управление подключениями интернета вещей. В частности, клиенты смогут: менять статусы IoT SIM-карт, тарифные планы, контролировать использование трафика, устанавливать лимиты, проводить мониторинг состояния SIM-карт и т.д.

При этом абонентам гарантируется безопасность передачи данных и техническая поддержка 24/7. Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс на украинском, английском и русском языках.

Напомним, Vodafone начал оказывать IoT-услуги на коммерческой основе в конце прошлого месяца. IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально развернула сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцев.

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