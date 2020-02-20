Ставьте новые спортивные цели и достигайте их вместе с фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit E White. Гаджет считает шаги, калории, отображает входящие звонки и уведомления, а также соответствует военному американскому стандарту MIL-STD-810G и выдерживает погружение под воду до 5 АТМ. Подробнее о многофункциональном смарт-устройстве расскажет интернет-магазин «Стилус».

Практичный дизайн и удобство использования

Фитнес-трекер имеет удобную конструкцию, корпус устройства выполнен в виде небольшой капсулы. Силиконовый ремешок белого цвета комфортно «облегает» руку. Эргономичный корпус не создает дискомфорта при длительной носке, поэтому можете отслеживать активность 24/7, не снимая браслет с руки. Ходите на работу, бегайте, занимайтесь в тренажерном зале или просто проводите время с детьми – трекер всегда анализирует показатели вашей активности.

Данная модель соответствует сертификации ISO 22810:2010, это означает, что смарт-браслет выдерживает погружение на глубину до 50 метров. С ним можно принимать душ, плавать в бассейне или нырять, но после контакта с водой трекер необходимо высушить, следуя инструкции.

Яркий AMOLED-экран

Данные о тренировках, входящие уведомления и другая необходимая информация отображается на компактном экране диагональю 0,74’’. Разрешение экрана составляет 64×128 пикселей. Дисплей яркий, с ним комфортно работать при ярком солнце и в полной темноте. Можете отправиться на пробежку ночью, и на дисплее отчетливо будет отображаться информация о километраже и сожженных калориях.

Занимайтесь спортом вместе с Galaxy Fit E White

Ходьба, бег, плавание, скалолазание или динамические нагрузки – смарт-трекеру Самсунг под силу любая задача. Причем в процессе тренировок, после них и во время отдыха гаджет контролирует пульс благодаря встроенному пульсометру. Всю необходимую информацию о тренировках или пульсе можно проверить через фирменное приложение Samsung Health.

Что еще умеет Galaxy Fit E White?

Отслеживать качество сна.

Отображать входящие уведомления, сообщения, звонки.

Напоминать о событиях, отмеченных в календаре.

Приложение Samsung Health app

Гаджет синхронизируется с другими устройствами через беспроводной интерфейс Bluetooth. Подключить фитнес-трекер можно к устройствам, работающим на платформах:

iOS;

Android.

Для получения статистики и детальной информации о тренировках рекомендуется установить фирменное приложение Samsung Health app. С ним вы получите максимум информации об активностях, сможете ставить цели, контролировать свой результат.

До 7 дней работы без подзарядки

За автономность трекера отвечает емкий аккумулятор, гарантирующий до 7 дней работы без подзарядки. Продолжительность автономной работы устройства зависит от параметров экрана, частоты тренировок и других параметров.

Оформляйте заказ с доставкой в ваш город

Купить фитнес-трекер Самсунг можно на сайте интернет-магазина stylus.ua, выбрав удобный способ оплаты и доставки товара. Оплата заказа возможна наличными при получении или на карту. Можете оформить заказ по телефону, наши опытные менеджеры проконсультируют вас по интересующим вопросам.

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