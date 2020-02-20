Вчера, 19 февраля, правительство Германии одобрило законопроект, связанный с пресечением агрессивных высказываний в интернете. Теперь администраторы социальных сетей обязаны докладывать правоохранителям о всех случаях угроз, разжигания вражды и других злоумышленных комментариях, передает Европейская правда.

Как говорит министр юстиции Кристина Ламбрехт, данный законопроект необходим для того, чтоб наконец пресечь язык ненависти в интернете. По ее словам агрессоры, разжигающие вражду в сети, должны получать свои наказания через суд.

«В будущем каждый, кто разжигает ненависть и угрожает другим в интернете, будет привлекаться к ответственности более тщательно и эффективно», — сказала она.

Считается, что немецкие правила являются одними из самых строгих в мире. Критики опасаются, что подобные нововведения могут привести к долгосрочной цензуре, а то и вовсе — к наглядному пособию для авторитарных правительств.

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