Xiaomi работает над созданием сим-карты с функционалом карты памяти. В патентной заявке компании новая разработка представлена как SIM-карта для сетей 5G с внутренней памятью, передает iLenta.

Согласно данным, на нижней части новинки будут размещены элементы, отвечающие за работу SIM-карты, а на верхней части — элементы хранения. Таким образом производители смартфонов смогут отказаться от дополнительных слотов под карты.

Отмечается, что дополнительным плюсом разработки послужит то, что пользователь сможет с легкостью переносить свои данные с одного устройства на другое.

Напомним, в прошлом году в Китае представили 5G Super SIM – симку со 128 ГБ памяти.

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