Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании подвел итоги проверок 17 провайдеров программной услуги и применил соответствующие санкции. По решению регулятора 16 провайдеров получили предупреждение, а один был оштрафован, говорится на сайте Нацсовета.

Согласно данным, главным нарушением, зафиксированным в деятельности провайдеров, стало то, что они не предоставляют программную услугу в полном объеме. Кроме того, компании нарушали общую концепцию программ для ретрансляции, распространяли каналы, не прописанные в их программной услуге или и вовсе запрещенные к ретрансляции на территории Украины.

В связи с этим 16 провайдеров получили предупреждение регулятора. В течение месяца они обязуются привести свою деятельность в соответствие с законодательными нормами.

Что касается еще одной компании — луганской Телерадиоорганизации «ПОРТ» — к ней была применена иная санкция. Нацсовет принял решение оштрафовать провайдера за ретрансляцию иностранной программы «TV XXI». Компания выплатит в госбюджет более 7,8 тысячи гривен.

Напомним, на прошлой неделе Нацсовет принял решение о проведении внеплановых проверок девяти провайдеров программной услуги. Регулятор по результатам мониторинга обнаружил в их деятельности ряд нарушений действующего законодательства.

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