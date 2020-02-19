«Укртелеком» поднял цены на услуги фиксированной телефонии, хотя еще в конце прошлого года обещал этого не делать. Об этом пишет ITC.ua.

Согласно данным, перед Новым годом «Укртелеком» намеревался поднять абонплату за пользование стационарным телефоном. Однако спустя несколько дней официально заявил, что передумал повышать цены на такую «социально важную услугу».

Однако оператор все же изменил тарифы. К примеру, старая цена тарифа «Домашний базовый» составляла 94 грн/мес, сейчас — 117 грн/мес. За «Домашний безлимитный» ранее нужно было платить 99 грн/мес, сейчас — 123 грн/мес. Пользователям тарифа «Простой» теперь придется платить 73,81 грн/мес вместо 67,10 грн/мес, а тем, кто подключил «Простой минимальный» — 71,65 грн/мес вместо 65,14 грн/мес.

В свою очередь компания предлагает абонентам скидку на услуги фиксированной телефонной связи, срок действия которой истекает 29 февраля текущего года. То есть, фактически абонплата за стационарный телефон повысится с 1 марта.

Напомним, первого февраля «Укртелеком» полностью отключил таксофоны. В компании говорят, что услугой звонков через таксофон никто давно не пользуется.

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