Vodafon расширил покрытие сети четвертого поколения в Украине. В течение зимы доступ к 4G получили еще 235 тысяч абонентов оператора, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, оператор связи подключили к $4G 92 населенных пункта в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

В целом же, покрытие Vodafone 4G распространяется на 24 области Украины. Связь четвертого поколения доступна 60% жителей нашей страны. Абоненты, использующие технологию LTE, могут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами, имеют доступ к IoT, телемедицине, smart-управлению.

Напомним, в конце прошлого месяца Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей. Развертывание технологии NB-IoT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности.

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