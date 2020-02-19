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5G

Правительство Испании окончательно решило провести аукцион частот в диапазоне 700 МГц в мае, а не в первом квартале 2020 года, как ожидалось ранее. Об этом сообщает издание Expansion со ссылкой на информацию, полученную от недавно назначенного министра экономики и цифровой трансформации Нади Кальвино.

Аукцион на частоты в диапазоне 700 МГц, подходящие для развития технологии 5G, был отложен практически до крайнего срока, установленного ЕС на 30 июня 2020 года, из-за задержки с формированием нового левого коалиционного правительства Испании во главе с премьер-министром Педро Санчезом, а также из-за опасений операторов касательно непрозрачности условий тендера.

Правительство Испании намерено выставить на аукцион в общей сложности 60 МГц спектра, разбитого на шесть блоков по 10 МГц каждый. Как ожидается, претендентами на получение данных частот станут такие компании как Vodafone, Movistar (Telefonica), Orange и Masmovil.

В прошлом месяце генеральный директор компании Masmovil Мейнрад Спенгер заявил о том, что участие оператора в аукционе будет зависеть от решения правительства зарезервировать блоки частот для новичков, которым не хватает частот в нижних диапазонах. По словам Спенгера было бы неплохо иметь в своём распоряжении дополнительный частотный ресурс в диапазоне 700 МГц, если только правительство будет гарантировать его адекватное использование.

В настоящее время Испания реализует план по освоению нового цифрового дивиденда, который должен гарантировать возможность использования диапазона 700 МГц службами мобильной связи в стандарте 5G уже к концу июня. Перераспределение частотного ресурса, как ожидается, окажет влияние примерно на 8 миллионов домохозяйств по всей стране, причём, в некоторых регионах Испании вещание DTT мультиплексов (эфирное цифровое телевещание) в полосе 694–790 МГц уже приостановлено.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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