Правительство Испании окончательно решило провести аукцион частот в диапазоне 700 МГц в мае, а не в первом квартале 2020 года, как ожидалось ранее. Об этом сообщает издание Expansion со ссылкой на информацию, полученную от недавно назначенного министра экономики и цифровой трансформации Нади Кальвино.

Аукцион на частоты в диапазоне 700 МГц, подходящие для развития технологии 5G, был отложен практически до крайнего срока, установленного ЕС на 30 июня 2020 года, из-за задержки с формированием нового левого коалиционного правительства Испании во главе с премьер-министром Педро Санчезом, а также из-за опасений операторов касательно непрозрачности условий тендера.

Правительство Испании намерено выставить на аукцион в общей сложности 60 МГц спектра, разбитого на шесть блоков по 10 МГц каждый. Как ожидается, претендентами на получение данных частот станут такие компании как Vodafone, Movistar (Telefonica), Orange и Masmovil.

В прошлом месяце генеральный директор компании Masmovil Мейнрад Спенгер заявил о том, что участие оператора в аукционе будет зависеть от решения правительства зарезервировать блоки частот для новичков, которым не хватает частот в нижних диапазонах. По словам Спенгера было бы неплохо иметь в своём распоряжении дополнительный частотный ресурс в диапазоне 700 МГц, если только правительство будет гарантировать его адекватное использование.

В настоящее время Испания реализует план по освоению нового цифрового дивиденда, который должен гарантировать возможность использования диапазона 700 МГц службами мобильной связи в стандарте 5G уже к концу июня. Перераспределение частотного ресурса, как ожидается, окажет влияние примерно на 8 миллионов домохозяйств по всей стране, причём, в некоторых регионах Испании вещание DTT мультиплексов (эфирное цифровое телевещание) в полосе 694–790 МГц уже приостановлено.

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