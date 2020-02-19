Компания Google заявила о намерениях свернуть работу службы Google Station, которая занималась предоставлением доступа к открытому бесплатному Wi-Fi в целом ряде стран мира. Наибольшее распространение служба Google Station получила в Индии, где компания оборудовала бесплатными точками доступа к Wi-Fi 400 железнодорожных станций. Впрочем, хорошая новость заключается в том, что один из партнёров компании Google в этом проекте – индийская компания RailTel – продолжит эксплуатацию этих станций Wi-Fi после того, как сама компания Google свернёт свою программу.

В интервью изданию TechCrunch Цезарь Сенгупта, занимающий в компании Google должность вице-президента и курирующий вопросы платежей и расширения аудитории, озвучил причины, побудившие компанию свернуть проект. И первая причина состоит в том, что пользователи, проживающие в Индии, отныне имеют больше возможностей доступа к надёжному мобильному интернету, чем они имели на момент запуска программы. Именно этот простой факт, по словам Сенгупты, дал компании понять, что данная программа более не нужна.

Впрочем, если даже допустить, что услуги Google Station всё-таки востребованы, есть ещё одна проблема: в компании Google так и не придумали, каким образом её можно монетизировать. А без чёткой системы монетизации компания Google начала сталкиваться с трудностями при дальнейшем расширении службы. Поэтому если бы даже в компании решили бы продлить жизнь службы Google Station, то её развитие всё равно застопорилось бы, а расширение – приостановилось.

Однако, несмотря на это, в компании RailTel сообщили изданию TechCrunch о своих планах продолжать поддерживать работу 400 точек доступа Wi-Fi, запущенных компанией Google на железнодорожных станциях в прошлые годы. Компания RailTel эксплуатирует собственные точки доступа Wi-Fi на 5 600 железнодорожных станциях, так что, похоже, что поглощение станций, запущенных Google, не станет для неё большой проблемой.

Помимо Индии, компания Google запускала точки доступа в рамках службы Google Station в таких странах, как Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Южно-Африканская Республика, Бразилия и Мексика. Пока сложно сказать, будут ли эти точки доступа продолжать функционировать после того, как компания Google откажется их поддерживать (что должно произойти до конца года). По сути, всё будет зависеть от планов партнёров компании Google в этих странах – таких, как RailTel в Индии. Именно этим компаниям и предстоит решить – возьмут ли они на себя обязательства продолжать эксплуатацию системы после того, как от неё откажется Google.

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