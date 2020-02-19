Благодаря совместным действиям Европол (Europol) и Департамента болгарской полиции по борьбе с киберпреступностью была проведена успешная операция против разветвлённой сети нелегальных сервисов IPTV.

Во время рейдов, прошедших в Софии и Варне, полиция провела обыски в 17 помещениях. Результатом стало изъятие большого количества документов, цифровых данных и оборудования, которые будут использованы в качестве доказательств вины арестованных граждан. Согласно предварительной информации, озвученной следствием, в нелегальной схеме было задействовано шесть компаний.

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Главное управление болгарской полиции по борьбе с организованной преступностью открыло шесть досудебных производств – по одному для каждой компании, вовлечённой в схему. На компанию, которая занимала ведущее положение в данной схеме, уже наложен штраф на сумму в 650 000 евро. Согласно информации, полученной в результате анализа файлов с данными, пиратская сеть IPTV предоставляла свои услуги, по меньшей мере, для 30 000 абонентов. Нелегальная сеть была выявлена недавно, после того как Europol направил в Болгарию двух следователей. Им удалось собрать информацию о деятельности платформы IPTV и сопоставить свои выводы с информацией из базы данных центральной разведывательной службы Europol.

Это уже не первый случай сотрудничества полиции Болгарии с организацией Europol, результатом которого стало пресечение деятельности нелегального оператора IPTV. В июне был наложен арест на имущество пяти операторов, поддерживающих работу нелегальных платформ IPTV, предоставляя им свою инфраструктуру. В августе болгарская полиция арестовала 40-летнего мужчину, проживающего в Софии, который владел и управлял огромной сетью пиратских web-сайтов. В мае 2019 года Europol в ходе международной следственной операции, охватившей пять стран, помог своим болгарским коллегам выявить лиц, причастных к организации сети GozNym. Всё это говорит о том, что болгарская земля более не является пиратским раем.

Впрочем, всё это не означает, что пиратство в Болгарии закончилось. Напротив – люди, вовлечённые в обычное пиратство и не продающие нелегальные услуги по-прежнему остаются безнаказанными – в частности, пока в Болгарии не было случаев арестов пользователей, скачивающих торренты и т.д. Таким образом, существует спрос на рынке, а если есть спрос – всегда найдётся кто-то, кто рискнёт его удовлетворить. В настоящее время департамент по борьбе с киберпреступностью сосредотачивает своё внимание на особо громких делах и борьбе с сетями, обслуживающими тысячи подписчиков. Однако последняя ликвидированная сеть не относилась к числу крупнейших – таким образом, возможно, в Болгарии начался следующий этап борьбы с пиратсвом, на котором начнут ловить пиратов среднего масштаба.

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