Ещё совсем недавно одной фразы «игровой ноутбук» хватало, чтобы рассмешить игромана. Ну как, скажите, производитель вместит столько мощности в такие небольшие габариты устройства? Однако технический прогресс не обошёл стороной сектор производства ноутбуков. Развитее данной сферы идёт семимильными шагами, и это создаёт проблему для тех, кто выбирает между игровым настольным компьютером и игровым ноутбуком. В этой статье представлено девять советов для покупателей игрового ноутбука, которые помогут сделать правильный выбор.

1 Монитор

Размер монитора нового игрового ноутбука – это тот параметр, который невозможно упускать из вида. Небольшие лэптопы привлекают своей портативностью, однако часто им не хватает высококлассных компонентов, столь необходимых для игромана. Ноутбуки с диагональю дисплея 17-18 дюймов, как правило, с большей мощностью, поскольку в их корпусе достаточно места для «проветривания» компонентов, которые сильно греются. Если же нужен игровой ноутбук, который можно носить за собой, советуем обратить внимание на модели с диагональю дисплея до 15 дюймов. Такие модели как правило легче и мобильнее. Никогда не стоит идти на компромисс в вопросах качества и разрешения дисплея, так как бесполезно покупать ноутбук, имеющий прекрасную конфигурацию, но ужасный HD-дисплей. Для конфигурации высокого класса наилучшим образом подходит светодиодный или OLED-экран с разрешением 1080p, 1440p или 4K. Такие параметры разрешения экрана позволят получать не только поразительно чёткое отображение деталей в процессе игр, но также принесут максимальное удовольствие от самого процесса игры. Впрочем, для популярных игр достаточно и разрешения Full HD или 2K. Убедитесь в том, что время отклика экрана является максимально низким (желательно – 1 мс), а частота обновления – высокая, так как такие параметры обеспечат максимальную плавность картинки.

2 Трэкпад

Даже если для игр используется игровая мышь, никогда не стоит соглашаться на обычный, стандартный трэкпад. Эти сенсорные интерфейсы дают возможность управлять ноутбуком и взаимодействовать с ним, используя исключительно прикосновения пальцев. Большинство игровых лэптопов не комплектуется мышами, поэтому крайне важно понимать, насколько хорошо работает трэкпад. Также обратите внимание на трэкпад, который позволяет делать прокрутку двумя пальцами, проводить масштабирование и другие манипуляции.

3 Клавиатура

При покупке игрового ноутбука важно обратить внимание на тип клавиатуры, которой он комплектуется. Зачастую игровые лэптопы высокого класса комплектуются механическими клавиатурами, позволяющими делать точные и чёткие перемещения персонажей. Однако, если найти модель с механической клавиатурой не удаётся, тогда советуем выбирать модели с малым миллиметровым ходом клавиш и высокой силой нажатия. Качественная игровая клавиатура предусматривает наличие высокого усилия при нажатии, а также должна быть более тактильной, а не мягкой во время игры. В идеале клавиши должны быть достаточно упругими при нажатии, но не создавать дискомфорта. Клавиатуры также должны предлагать возможность индивидуальной настройки подсветки и защиту от бликов.

4 Аудио

Ноутбуки имеют репутацию устройств с низким качеством передачи звука, однако в случае с игровыми лэптопами это не всегда так. Наиболее качественные динамики, устанавливаемые в геймерские устройства, обеспечивают весьма приличное звучание, однако дополнительно можно приобрести программное обеспечение для обработки аудио, которое даёт объёмный звук как в наушниках, так и в динамиках.

5 Время автономной работы

Когда долгая и увлекательная игра на ноутбуке происходит вдали от розетки электрического питания, то продолжительность работы от батареи имеет очень большое значение. Впрочем, здесь следует сказать, что батареи большего размера обладают большей теплоотдачей и увеличивают массу устройства. Решением станет покупка блока аккумуляторов, который продлит игровое время.

6 Центральный процессор

Центральный процессор (ЦП) — это мозг ноутбука. Четырёхъядерные процессоры оптимизированы под игры. Важным параметром является также частота процессора, поскольку она определяет скорость работы. Рекомендуем искать геймерские ноутбуки, оснащённые процессорами компаний Intel и AMD.

7 ОЗУ

Большинству игр класса ААА необходим большой объём оперативной памяти только для того, чтобы запуститься. Если оперативной памяти недостаточно – игра либо не запустится вовсе, либо будет жутко тормозить. А то и вовсе прервётся на самом интересном моменте. Для повседневной работы достаточно 8 Гб ОЗУ, однако для игрового ноутбука настоятельно рекомендуется как минимум 16 Гб или – если позволяет бюджет – 32 Гб. Поэтому стоит выбирать геймерский ноутбук из моделей с 16 Гб оперативной памяти и выше. Впрочем, имейте в виду то, что всегда можно добавить память в будущем, поэтому, возможно, и не стоит гнаться за максимально возможным объёмом оперативки в момент покупки устройства.

8 Хранилище данных

Если говорить о хранилище данных, то в большинстве игровых лэптопов установлен HDD-диск объёмом в 1 Тб. Впрочем, желательно выбирать модели, в которых стоит не HDD, а SSD. Даже если модуль хранения данных можно обновить при модернизации, твердотельный накопитель определённо обеспечит любому ноутбуку лучшую производительность, чем жёсткий диск.

9 Бренд

Последний, но далеко не менее важный фактор при выборе игрового ноутбука – это фактор бренда. Мы рекомендуем не зацикливаться на брендах. Гораздо важнее искать ноутбук, который соответствует требуемым техническим характеристикам, а не привязываться к раскрученной торговой марке. Однако по-прежнему безопасно выбирать такие бренды, как:

Samsung.

Dell.

Lenovo.

Asus.

MSI.

Razer.

Aorus.

Acer.

HP.

Выше перечисленные бренды давно присутствуют на рынке и считаются надёжными производитеями.

Подведём итоги

Покупка игрового лэптопа – это не просто вопрос выбора среди известных брендов. Это ещё и масса деталей и факторов, которые стоит учесть. Авторы этой публикации надеются, что она поможет делать покупки с умом и вкладывать деньги в стоящие устройсква. Не совершайте ошибок, покупая игровой ноутбук только для того, чтобы играть в недорогие игры, такие как World of Warcraft или Candy Crush. Подобные игры поддерживаются встроенными видеокартами. Также избегайте покупки лэптопа с сенсорным экраном. Несмотря на то, что сенсорный экран – это практичное решение для повседневной работы, он дорог и будет быстро разряжать батарею ноутбука. Если у читателей остались вопросы или же возникло желание купить игровой ноутбук, то для получения дополнительной информации посетите интернет-магазин Vodafone Shop.

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