Технология беспроводной связи пятого поколения 5G является революционной по многим своим техническим параметрам, однако, главным образом, благодаря способности обеспечивать беспрецедентно высокую скорость передачи данных при низкой задержке. Фактически, по предварительным прогнозам, скорость передачи данных в сети 5G должна превысить скорость сети 4G в сто раз.

Ожидается, что после перехода на 5G пользователи – представляющие как частный сектор, так и сферу бизнеса – получат возможность наслаждаться не только чрезвычайно высокой скоростью, которую может предложить новая технология, но и огромным количеством приложений, которые появятся на рынке вместе с ней. Однако ключевым остаётся один вопрос: доверяют ли потребители новой технологии?

Несмотря на то, что много уже было сказано об огромном потенциале и сильных сторонах таких сетей, проблемы безопасности продолжают сохранять свою актуальность, поскольку развёртывание первых в истории частных сетей ещё должным образом не регулируются.

И это ещё не говоря о различных технических нюансах работы сети, которые допускают более высокую плотность соединений, а также требуют большего количества точек-хостов. Обилие точек входа может служить шлюзом для хакеров и кибер-преступников, в то время как обилие конечных точек может означать, что пользовательские данные также могут легко вытекать, что ещё больше увеличивает риски, связанные с конфиденциальностью, и расширяет потенциальную область возможных атак.

Тем не менее, сверхвысокие скорости передачи данных в сети 5G остаются критически важным рекламным фактором, стимулирующим продажи. Благодаря одной только скорости, предлагаемой новой технологией, было разработано множество успешных сценариев и проектов.

Итак, готовые ли потребители пожертвовать частью конфиденциальности ради более высокой скорости и качества связи? Результаты недавнего исследования, проведенного компанией Politico, свидетельствуют о том, что мнения по этому вопросу разделились.

Различные мнения

Результаты опроса более 7 700 пользователей, представляющих все уголки мира (включая такие страны как США, Великобритания, Германия, Китай, Япония, Индонезия, Южная Корея и Вьетнам) свидетельствуют о том, что часть людей готовая принять неизбежное снижение безопасности сети, другие скорее готовы отказаться от заманчивой перспективы более высокой скорости, сохранив конфиденциальность.

В среднем более чем половина респондентов склонна считать, что технология 5G несёт в себе угрозы для конфиденциальности пользователей. В частности, в США данную мысль разделяет 60% опрошенных.

Такой результат может говорить о многом, но в основном он отражает тот факт, что для технологии 5G в целом предусмотрены неудовлетворительные правила конфиденциальности и безопасности.

Тем не менее, есть и огромное количество тех потребителей, которые смотрят на ситуацию совершенно иначе. К примеру, 21% опрошенных американцев заверяют, что не будут беспокоиться по поводу конфиденциальности, если они получат более высокую скорость подключения. Такую позицию разделяют 64% опрошенных в Китае и 61% в Бразилии.

Доверие является ещё одним фактором, определяющих отношение потребителей к технологии 5G. Когда речь заходит о доверии к корпорациям и веры в то, что они способны защитить пользовательские данные, лишь 7% опрошенных американцев высказывают такое доверие. В Китае доля таких пользователей составляет 38%. Данные цифры – достаточно низкие, но вполне оправданные, учитывая участившиеся в последнее время случаи утечки данных на уровне компаний.

Однако на вопрос о том, кому вы больше доверяете в плане обеспечения безопасности ваших данных – корпорациям или правительствам, большинство американцев, японцев и бразильцев выбрали корпорации. Китайцы, напротив, больше доверяют в этом плане правительству – такую позицию разделяет 70% опрошенных жителей Поднебесной.

Несмотря на то, что часть этих статистических данных выглядят обнадёживающими для операторов сетей, они также указывают на то, что потребителям – в особенности, представляющим сферу бизнеса, крайне важно знать не только о технических параметрах, гарантирующих стабильность работы 5G, но и о безопасности данных.

В целом, следует отметить тот факт, что мир пребывает в сладком предвкушении пришествия технологии 5G и всего того, что с ней связано. Ожидается, что технология 5G, как средство для реализации множества новых разработок в сфере цифровых технологий – таких, как Интернет вещей (IoT), машинное обучение, самоходные транспортные средства и беспилотники, принесёт огромную пользу экономике, сократит цифровой разрыв между городскими и сельскими сообществами и расширит сферу применения проектов категории «умный город».

Впрочем, следует уделить большое внимание правилам конфиденциальности и развенчанию опасений потребителей, чтобы заставить их использовать 5G, когда данная технология будет запущена во всём мире.

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