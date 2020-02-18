Если у вас имеется в наличии второй монитор, а на вашем ПК присутствует дополнительный разъём для его подключения, то настройка операционной системы Windows 10 для одновременной работы с двумя экранами – задача простая, не требующая особых усилий. Подключение второго монитора поможет повысить производительность работы, а также упорядочить процесс использования компьютера.

Настройка компьютера для работы в режиме «двойной дисплей»

Если оба монитора, подключенных к компьютеру, имеют одинаковый размер и разрешение экрана, результат будет просто таки замечательный. Однако даже при использовании мониторов с различными параметрами система всё равно будет отлично работать в режиме «двойной дисплей».

Шаг 1 Для начала вам, разумеется, необходимо убедиться в том, что ваш ПК обладает техническими возможностями для подключения двух мониторов – то есть, он должен иметь два соответствующих порта (HDMI, VGA либо DVI, или же сочетание двух портов различных типов). Проверить это можно, взглянув на заднюю панель своего настольного компьютера либо на одну из боковых панелей ноутбука. Затем, при отключенном питании, подсоедините оба монитора к соответствующим портам.

Шаг 2 Загрузите ваш компьютер и войдите в систему. ОС Windows должна автоматически определить факт подключения двух дисплеев, и на экране обоих вы должны увидеть Рабочий стол. При этом на экране «главного» дисплея вы увидите иконки всех программ, а экран второго дисплея будет почти пустым – за исключением Панели задач в нижней части.

Шаг 3 Теперь предстоит настроить режим «двойной монитор» по своему вкусу. Система Windows 10 позволяет без проблем выбрать один из нескольких способов отображения двух мониторов. Нажмите комбинацию клавиш Windows Key+P, чтобы войти в боковую панель Проекта. Здесь вы можете выбрать один из следующих вариантов: «Только экран компьютера», «Дублировать», «Расширить» или «Второй экран».

Шаг 4 Опции «Только экран компьютера» и «Второй экран» вполне поняты и говорят сами за себя – данные варианты подключения позволяют отображать картинку на одном или втором экране. Опция «Дублировать» также вполне понятна – такой режим отображает одну и ту же картинку на обоих экранах. А опция «Расширить» превращает два монитора в один широкий экран, на который вы можете вывести цельное изображение.

Шаг 5 «Расширить» – это опция, требующая тщательной настройки. На главном экране кликните правой кнопкой мыши в любом месте Рабочего стола и выберите в меню «Действие» пункт «Параметры дисплея». Ещё одним способом выбора режима работы дисплея является прокрутка до нижней строки меню настроек дисплея.

Шаг 6 В верхней части дисплея будут расположены два монитора, стоящие рядом друг с другом. Первый – это главный дисплей, а второй – это дополнительный дисплей. То, с какой стороны дисплея два монитора будут «соединяться» (с какой стороны вы можете перейти ко второму монитору), можно установить, «перетаскивая» квадратики дисплеев влево или вправо.

Шаг 7 Вы можете смотреть настройки для каждого дисплея независимо друг от друга, кликая мышкой по тому, который вас интересует, а затем прокручивая вниз. Вы можете изменять масштаб, ориентацию и разрешение каждого дисплея, чтобы они наилучшим образом соответствовали техническим характеристикам монитора, если два монитора имеют разные максимальные разрешения.

Шаг 8 Если вы не хотите видеть панель задач на обоих экранах, перейдите в Настройки> Персонализация> Панель задач и прокрутите мышкой вниз до пункта «Несколько дисплеев». Затем вы можете отключить панель задач на втором экране. Вы также можете развернуть общие обои на оба экрана, выбрав пункт «Размах» в настройках фона.

Шаг 9 Растягивание картинки на два монитора в режиме «Расширить» является такой же простой задачей, как и перетаскивание окна – будь то окно браузера, приложение или что-либо другое к «объединённой» стороне главного экрана. Просто перемещайте курсор мыши, и он плавно переместится на второй экран.

Шаг 10 В зависимости от установленного программного обеспечения видеокарты (например, Radeon) в настройках графического адаптера у вас могут присутствовать также и дополнительные параметры отображения второго монитора. Среди них может быть, в частности, Виртуальное супер-разрешение и масштабирование графического процессора – функции, которые помогут подобрать настройки разрешения.

По материалам блога Comfy – https://blog.comfy.ua/kak-podklyuchit-dva-monitora-k-kompyuteru_a0-38/

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