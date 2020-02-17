SpaceX отправила в космос новую партию спутников. Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками была запущена сегодня, 17 февраля, в 18:05 по московскому времени (17:05 по киевскому), сообщает Интерфакс.

Ракета была запущена с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники, которые отправились в космос вместе с ней, станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Интересно, что на этот раз группа спутников будет выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км, а после проверки на собственных ионных двигателях направятся на штатную орбиту высотой 550 км. До этого спутники Starlink выводились на круговую орбиту.

Напомним, запуск первой группировки 60 спутников Starlink состоялся в прошлом году 24 мая. Следующие 60 аппаратов Starlink были отправлены в космос 11 ноября 2019 года. Еще два запуска были произведены в январе текущего года.

Всего в рамках проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки в космос планируется отправить 12 000 аппаратов.

Спутники послужат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

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