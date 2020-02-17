Компания MEGOGO пустила в продажу новую приставку MEGOGO BOX. С ее помощью функции Smart TV будут доступны даже пользователям с обычными телевизорами, — сообщает пресс-служба медиасервиса.

Согласно данным, MEGOGO BOX на базе Android TV поддерживает 4K, а также имеет открытый доступ к Google Play. Подключить устройство к телевизору можно либо при помощи HDMI V1.4, либо через так называемый «тюльпан».

«Отсутствие Smart-функций на телевизоре уже давно не является препятствием для просмотра популярных видеосервисов. Приставка MEGOGO BOX собрала весь необходимый функционал. Что важно, подключение через выход «тюльпан» значительно расширяет модельный ряд телевизоров. Устройство достаточно легкое в подключении и имеет простой интерфейс», — цитирует пресс-служба директора по маркетингу и стратегии MEGOGO Ивана Шестакова.

Отмечается, что при покупке приставки пользователи без подписки на MEGOGO получают бонус: 3 месяца «ТВ и Кино: Оптимальная». В свою очередь подписчикам сервиса будет начислено 50 баллов лояльности, которые можно обменивать на подарки.

Напомним, в прошлом месяце MEGOGO открыл раздел Audio для пользователей iOS. Пользователям доступны аудиокниги и подкасты на различную тематику.

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