В полку «Чистого неба» прибыло. К рядам участников Общественного союза «Инициатива Чистое небо» присоединился Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), сообщает пресс-служба.

Согласно данным, участие ИТК в «Чистом небе» поможет усилить экспертизу этого сообщества специалистов в сфере развития легального просмотра и борьбы с кражами контента.

«Есть искреннее убеждение, что сотрудничество позволит нам выработать общие механизмы для реализации защиты прав интеллектуальной собственности на телевизионном и рекламном рынках, чьи интересы мы представляем», — отмечает представитель ИТК Игорь Коваль.

В то же время в «Чистом небе» активно принимают любую помощь и поддержку, поскольку большее количество сторонников позволяет приложить больше усилий для борьбы с пиратством.

«Для нашего индустриального проекта очень важна отраслевая поддержка, особенно такой значимой ассоциации с огромным опытом и авторитетом. Хотя наша деятельность направлена ​​на довольно узкий вопрос, он влияет на развитие рынка в целом. И преодолеть общего врага можно только сообща», комментирует директор ОС «Инициатива Чистое небо» Екатерина Федорова.

Инициатива «Чистое небо» создана в 2013 году с целью развития в уанете легального аудио-визуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими в сети контент с нарушением права интеллектуальной собственности. В 2018 году было зарегистрирован Общественный союз «Инициатива Чистое небо».

Напомним, в прошлом месяце Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) и Инициатива «Чистое небо» приняли решение изменить алгоритм проведения мониторинга размещения рекламы на пиратских сайтах. Теперь он будет проходить по самому свежему и актуальному списку за предыдущий месяц, сформированному в начале месяца мониторинга.

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