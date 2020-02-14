Украинцы рассказали, какие отечественные фильмы считают лучшими: топ-5 современных украинских фильмов, которые стоит посмотреть по телевизору

Аналитики решили выяснить, какие именно фильмы современных украинских режиссеров больше всего нравятся зрителям. Как оказалось, украинцы любят смотреть отечественное кино по телевизору и лояльно относятся к творчеству своих талантливых соотечественников. Участники опроса считают многие украинские кинокартины достойной альтернативой иностранному мультимедийному контенту.

Какие именно современные киноленты больше всего нравятся украинскому зрителю?

«Гуцулка Ксеня»

«Модерновая мелодрама», представленная общественности в марте 2019 года. Один из немногих украинских музыкальных фильмов, снятых в 2000-х. Смелый и, как оказалось, весьма удачной эксперимент Елены Демьяненко. Кинолента трогательная, местами смешная и очень запоминающаяся. Любовная тематика в сюжете фильма органично переплетается с проблемами человеческих отношений и другими интересными и увлекательными «перипетиями».

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение к киномюзиклу. Все песни, которые звучат в «Гуцулке» написаны популярной киевской группой Dakh Daughters.

Чтобы полностью насладиться фильмом, смотреть его стоит в кинотеатре или же по телевизору с большим экраном и качественной акустикой. Приобрести телевизор LG с отличным звуком можно тут https://didi.ua/ru/televizory/brand:lg/.

«Скажене весілля»

Комедия, захватывающая украинцев своей легкостью и непринужденностью. Почему бы не посмеяться над сюжетом, который (вполне вероятно) может случиться и в реальной жизни. Семейные схватки, показанные в киноленте, хотя и вызывают искреннюю улыбку, но одновременно заставляют задуматься. Режиссеру и сценаристам прекрасно удалось показать в комическом формате некоторые важные проблемы.

Радует, что на сегодня снято уже две части фильма «Скажене весілля». При этом в каждой части показана новая интересная и захватывающая история.

«Племя»

Одна из лучших работ Мирослава Слабошпицкого. Фильм, который невозможно смотреть без мурашек по коже. В основе сюжета – история парня Сергея, который попадает в интернат для слабослышащих. При этом, главный герой фильма – не сам Сергей, не его одноклассники и даже не та девушка, в которую он влюбляется. Основное место в киноленте по праву достается тишине. Ни один из героев на протяжении всего фильма не произносит ни звука. При этом, кажется, что слова здесь и не нужны.

«Братья. Последняя исповедь»

Работа нового лица в мире украинского кинематографа – Виктории Трофименко. До боли трогательная и болезненная история о двух братьях, между которыми 40 лет назад вспыхнула искра вражды. Почти за полстолетия мужчины не проронили в адрес друг друга ни слова. В чем причина их соперничества, и о чем расскажет «история любви и ненависти»?

«Поводырь»

Фильм, о котором хотя бы раз в жизни слышал каждый украинец. Снятый в 2014 году, он до сих пор остается актуальным и ежегодно оказывается в топе лучших отечественных кинокартин.

Это историческая драма про американского мальчика, которому волею судьбы приходится путешествовать с украинским слепым музыкантом. Что именно ждет маленького Питера в будущем и какую роль он сыграет в истории украинского народа?

Результаты опроса свидетельствуют о том, что наравне с комедиями украинцы с удовольствием смотрят серьезные драматические кинокартины, а также любят сюжеты, основанные на реальных событиях.

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