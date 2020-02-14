Американские власти в очередной раз продлили местным телекоммуникационным компаниям лицензию на работу с Huawei. На этот раз разрешение на сотрудничество выдано на более короткий срок — всего на 45 дней, передает 3Dnews.

По данным Министерства торговли США, такое продление необходимо провайдерам, чтоб поддерживать нормальную работу сетей, пока не будет найдена альтернатива китайскому техногиганту.

«45-дневное продление необходимо для того, чтобы позволить существующим телекоммуникационным провайдерам, особенно в сельских общинах США, продолжать временно и безопасно эксплуатировать существующие сети, в то же время определяя альтернативы Huawei для будущей работы», — говорится в сообщении Министерства, опубликованном в четверг.

Напомним, после выхода указа Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei власти США решили временно «помиловать» Huawei, выдав ей лицензию сроком на 90 дней для работы на территории Америки.

В августе, когда срок действия разрешения истек, Министерство торговли США приняло решение его продлить еще на 90 дней.

В ноябре Власти США выдали местным технокомпаниям новое разрешение на сотрудничество с Huawei сроком на 90 дней.

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