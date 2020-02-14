Французская компания nPerf подвела итоги исследований скорости интернета украинских мобильных операторов за 2019 год. Киевстар опередил Vodafone и lifecell, набрав свыше 56 тысяч баллов speed-test, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что исследование проводилось в течение всего прошедшего года, с 1 января по 31 декабря. По его итогам за скорость мобильного интернета Киевстар получил 56,5 тысячи баллов и занял первое место. Тем временем у lifecell – почти 50,7 тыс. баллов, «Vodafone Украина» – 48,3 тыс. баллов.

Согласно отчету nPerf, средняя скорость загрузки данных в сети Киевстар — почти 21 Мбит/с, а передача данных — 12 Мбит/с. У lifecell эти показатели составляют 15,32 Мбит/с и 6,54 Мбит/с соответственно, а у Vodafone — 16 Мбит/с и 8,24 Мбит/с.

Кроме того, скорость интернет-соединения и видеостриминга в сети 4G у Киевстар тоже оказалась самой высокой.

Напомним, по данным рейтинга за 2019 год, составленного Ассоциацией плательщиков налогов Украины, Киевстар также является самым добросовестным плательщиком налогов среди телеком-компаний. Впрочем, оператор уже десять лет подряд занимает первое место в этом рейтинге.

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