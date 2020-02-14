Netflix и Samsung заключили обоюдовыгодное партнерство. Эксклюзивный контент видеосервиса появится на смартфонах Galaxy, пишет TechCrunch.

Согласно данным, для Samsung данное сотрудничество станет возможностью большего распространения своей продукции за счет интеграции стримингового сервиса в определенные мобильные функции. В свою очередь Netflix на это партнерство ставит много, поскольку надеется таким образом устоять в конкуренции с не менее крупными потоковыми платформами.

Дело в том, что Netflix сейчас столкнулся с некоторыми проблемами, вроде снижения клиентской базы в США, а также сильной конкуренции со стороны Disney +, Apple TV +, HBO Max WarnerMedia, Peacock NBCU и Quibi. За счет сотрудничества с Samsung видеосервис надеется поправить свое положение.

«Миссия этого партнерства состоит в том, чтобы сделать процесс просмотра Netflix на мобильных устройствах Samsung как можно лучше. Это означает, что еще больше пользователей смогут наслаждаться нашими лучшими историями во всех жанрах, благодаря еще лучшей интеграции продуктов с мобильными устройствами Galaxy», — отметила директор Netflix по маркетингу Джеки Ли-Джо.

Важно отметить, что партнерство южнокорейского производителя и американского стримингового гиганта не подразумевает анонсы исключительных прав Samsung на оригинальные проекты Netflix. Видеосервис может свободно публиковать контент на своих собственных каналах социальных сетей. Однако пользователям продукции Samsung будет доступен эксклюзивный контент, вроде закулисных кадров, сопутствующих историй и т.д.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Netflix наряду с компанией Apple претендует на покупку голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Стоимость актива оценивается в 10 миллиардов долларов.

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