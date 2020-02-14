Украинский футбольный клуб «Шахтер» получил лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ. Разрешение на запуск нового телеканала клубу выдал Национальный совет по вросам телевидения и радиовещания на вчерашнем заседании, 13 февраля, передает Укринформ.

Согласно данным представителей «Шахтера», новый канал будет вещать круглосуточно. Контентным наполнением вещателя станут всевозможные программы, посвященные жизни ФК — трансляции матчей, интервью с футболистами, аналитика, репортажи и т.д.

Отмечается, что новый телеканала от «Шахтера» не входит в «Медиа Группу Украина». Дистрибуцией и монетизацией клубного канала будет заниматься коммерческий отдел ФК “Шахтер”. Канал планирует получать деньги от провайдеров, зарабатывать за счет подписки и спонсоров.

Напомним, о том, что ФК «Шахтер» планирует запустить собственный телеканал, месяц назад сообщил член Нацсовета Олег Черныш. Тогда он предположил, что новоявленный канал будет проходить дистрибуцию через МГУ.

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