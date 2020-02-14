В столичном Гидропарке трое злоумышленников пыталась украсть полтора десятка кабелей «Укртелекома» посреди дня. Охотники за медью выкапывали их с помощью трактора, сказано на официальном сайте провайдера.

Согласно данным, в первую очередь на действия воров обратили внимания коммунальщики, поскольку «трактористы» не шибко бережно относились к зеленым насаждениям. Когда на место преступления прибыли полицейские, они обнаружили пропажу и повреждение не менее 15 телекоммуникационных кабелей.

К счастью, злоумышленники задели только резервные линии, которые на сегодня не используются для предоставления услуг. Однако правоохранители все равно открыли уголовное производство по факту кражи. После того, как будет подсчитан ущерб, охотникам за медью будет избрана мера наказания.

Как сообщается на сайте «Укртелекома», только за полтора месяца текущего года в Киеве уже было зафиксировано 80 случаев кражи или повреждения имущества компании, а также были задержаны 11 злоумышленников.

Напомним, в октябре прошлого года в Верховную раду поступил законопроект, призывающий усилить меры наказания за кражу и порчу телеком-оборудования. Депутаты-инициаторы предлагают установить в качестве минимального наказания за кражу/порчу телеком-имущества штраф в размере 1-3 тыс. необлагаемых минимумов доходов (17-51 тыс. грн), либо же тюремное заключение/ограничение свободы сроком до 3 лет.

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